Тюменец потерял по дороге выпавшего из кузова «Газели» сына

Мальчик выпал из кузова «Газели» и остался на дороге: не заметивший происшествия отец поехал на машине дальше. ГИБДД Тюменской области составила на родителя протокол, сообщили в ведомстве.

ЧП случилось вечером 26 февраля в Тюмени. Родители с восьмилетним сыном возвращались с дачи. Ради «развлечения» отец семейства посадил ребенка в накрытый тентом кузов. Когда автомобиль остановился на светофоре, мальчик решил, что поездка закончилась, и двинулся к выходу. Как только машина продолжила путь, ребенок не удержал равновесия и выпал на дорогу.

«О том, что ребенок выпал, отцу сообщил водитель автомобиля, ехавшего рядом. Обошлось без тяжелых травм, мальчик получил ушибы. Папа-водитель привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях», – добавили в ГИБДД.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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