На подлете к Шебекино сбит беспилотник украинских неонацистов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 27 февраля, сообщил, что на подлете к Шебекинскому городскому округу был уничтожен украинский беспилотник.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбит разведывательный БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

Несколько ранее губюернатор региона сообщил, что «в Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное».

«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной. Оперативные службы приступили к тушению», – добавил Вячеслав Гладков.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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