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Вторник, 27 февраля 2024, 20:14 мск

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В результате артобстрела ВСУ в Брянской области пострадали три мирных жителя

Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник, 27 февраля, сообщил, что в результате артиллеристского обстрела украинскими неонацистами поселка Суземка ранения разной степени тяжести получили три мирных жителя.

В Telegram-канале Богомаз написал: «Украинские террористы произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один – тяжелое, у двоих граждан – средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Частично повреждено административное здание. Оперативные и экстренные службы работают на месте».

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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