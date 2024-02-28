Шесть человек погибли в ДТП на саратовской трассе

Шесть человек стали жертвами ДТП с участием двух легковых автомобилей в Лысогорском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По информации ведомства, серьезная авария произошла сегодня около 00:15 по местному времени неподалеку от поворота на поселок Гремячий – столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и «Лада Гранта».

В результате ДТП погибли три человека из «Лада Гранты» и трое из ВАЗ-2112. «Один человек из ВАЗ-2112 доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Саратов, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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