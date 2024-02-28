Большой пожар приближается к предприятию по утилизации ядерного оружия

Из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров в Техасе на юге США сегодня в ночь пришлось закрыть главный американский объект по сборке и демонтажу ядерного оружия. Об этом сообщило агентство AP.

На большом предприятии под названием Pantex, на котором работают более 4200 человек, заявили, что пожар возле него вышел из-под контроля и что сейчас основное внимание уделяется эвакуации. Работы на объекте приостановлены до дальнейшего уведомления.

Последняя новая ядерная бомба на объекте, расположенном примерно в 48 километрах к востоку от техасского города Амарилло, была изготовлена ​​в 1991 году. После этого здесь занимаются утилизацией тысяч единиц оружия, с ядерным компонентом.

Лесные пожары в Техасе, где уже выгорело более 1000 квадратных километров, также привели к объявлению состояния стихийного бедствия в 60 округах. В некоторых местах прекращено движение по шоссе, объявлена ​​эвакуация в городе Канадский с населением 2000 человек и ряде других муниципалитетов региона.

«Мы призываем техасцев ограничить действия, которые могут вызвать искры, и принять меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность близких», – сказал губернатор Грег Эбботт.

Техас, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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