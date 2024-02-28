В ДТП с участием бензовоза в Дагестане погибли два человека

В Дагестане столкнулись грузовик и бензовоз. В результате водители погибли. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла на трассе в Тарумовском районе. Автомобиль Renault Magnum 520 с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовиком DAF. В результате обе машины загорелись.
Находившиеся за рулем транспортных средств мужчины не смогли выбраться и погибли на месте от полученных травм.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
Махачкала, Зоя Осколкова
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