В ДТП с участием бензовоза в Дагестане погибли два человека

В Дагестане столкнулись грузовик и бензовоз. В результате водители погибли. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на трассе в Тарумовском районе. Автомобиль Renault Magnum 520 с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовиком DAF. В результате обе машины загорелись.

Находившиеся за рулем транспортных средств мужчины не смогли выбраться и погибли на месте от полученных травм.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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