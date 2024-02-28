Бывший мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине по льду Байкала

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов выехал на лед озера Байкал на лимузине и опубликовал в соцсетях видео экстремального заезда. Правоохранители и административные органы проводят проверку.
На кадрах экс-глава Иркутска на высокой скорости ездит по льду, совершая крутые виражи и повороты. При этом съемку заезда проводили как изнутри машины, так и снаружи.
Тем временем, в управлении МЧС по Иркутской области напомнили, что движение по байкальскому льду и другим водоемам региона допустимо только по специально оборудованным для этого переправам. Проезд вне переправ запрещен и грозит административной ответственностью, а также уголовной в случае гибели людей или загрязнения окружающей среды.
«Для проверки этого видео было наше обращение в органы полиции, администрации Ольхонского района и Прибайкальского нацпарка. В соответствии с законодательством необходимо проверить, где это было», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
МЧС регулярно проводит рейды и патрулирует водоемы в рамках профилактической акции «Безопасный лед», чтобы выявить любителей опасной езды по льду. С начала 2024 года в ходе таких мероприятий было зафиксировано более 190 нарушений.
Иркутск, Зоя Осколкова
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