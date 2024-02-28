На Кавказе мужчина и трое детей насмерть отравились угарным газом

В Карачаево-Черкесии пять членов семьи отравились угарным газом в частном доме. Отец и трое детей погибли. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тела 47-летнего владельца дома и троих детей 13, 9 и 7 лет обнаружили в селе Первомайское Малокарачаевского района. 34-летняя супруга погибшего в бессознательном состоянии доставлена в медицинское учреждение.

Предположительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек).

Кроме того, проверку проводит районная прокуратура. «В ходе организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщило надзорное ведомство.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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