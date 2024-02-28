Американский беспилотник был случайно обстрелян немецким фрегатом

Представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле в среду, 28 февраля, заявил, что фрегат военно-морских сил ФРГ Hessen, находящийся в составе западной коалиции в Красном море, открыл огонь по беспилотному летательному аппарату одной из союзных стран, – сообщает в среду, 28 февраля издание Die Welt.

В публикации на сайте немецкого издания говорится, что Штемпфле сказал следующее: «Утром 28 февраля фрегат Hessen не смог идентифицировать беспилотник и попытался его уничтожить. Атака была неумышленной. В результате инцидента дрон поврежден не был. Перед открытием огня Hessen запрашивал информацию у всех своих союзных партнеров, но ни одна страна не подтвердила, что у них имеется собственный беспилотник в этом районе боевых действий. Позже стало известно, что дрон принадлежал одной из коалиционных стран».

«Атаке мог подвергнуться американский беспилотник MQ-9 Reaper, который выполнял полет без активированного транспондера для идентификации и без предварительного уведомления оперативных штабов на военных кораблях других стран», – пишет Die Welt со ссылкой на специализированный портал Augen geradeaus.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube