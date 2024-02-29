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Четверг, 29 февраля 2024, 23:00 мск

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Над Курской областью сбит украинский беспилотник

Архив, фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в четверг, 29 февраля, сообщило, что в небе над Курской областью был уничтожен беспилотник украинских неонацистов.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 22.00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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