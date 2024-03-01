Три дрона ВСУ обезврежены над промзоной нижегородского Дзержинска

Минобороны России сообщило о нейтрализации четырех украинских беспилотников в Белгородской и Нижегородской областях. Атака пресечена в ночь на пятницу, 1 марта. Три БПЛА самолетного типа перехвачены средствами ПВО над Нижегородской областью, еще один – над Белгородской, отметили в ведомстве.

Глава города Дзержинска Нижегородской области Иван Носков уточнил, что три беспилотника пытались атаковать промышленную зону Дзержинска, но были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. Промышленные предприятия работают штатно, добавил он.

В последний раз БПЛА сбили над промзоной нижегородского Дзержинска ночью 9 февраля. Дрон был обезврежен средствами РЭБ, никто не пострадал.

Напомним, 1 февраля сообщалось об уничтожении двух дронов над Нижегородской областью. По данным ТАСС, оба беспилотника самолетного типа нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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