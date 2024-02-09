Беспилотник обезврежен над промзоной нижегородского Дзержинска

Беспилотник нейтрализован над городом Дзержинском Нижегородской области. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы – прим. ред.) обезврежен беспилотник», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Чиновник уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, 1 февраля сообщалось об уничтожении двух дронов над Нижегородской областью. По данным ТАСС, оба беспилотника самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сегодня Минобороны России сообщало о перехвате за ночь 19 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Дзержинск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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