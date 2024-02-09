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Пятница, 9 февраля 2024, 11:05 мск

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ПВО сбила 19 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами и Черным морем

Силы противоздушной обороны нейтрализовали 19 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сказано в сообщении ведомства.

Два беспилотника сбиты над Курской областью, пять – над Брянской, четыре – над Орловской, два – над Краснодарским краем и шесть – над акваторией Черного моря.

Напомним, ночью и утром 1 февраля средствами ПВО были уничтожены 11 дронов ВСУ над Белгородской, Курской и Воронежской областями.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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