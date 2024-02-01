ПВО перехватила 11 дронов ВСУ над тремя российскими регионами

Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и два над Воронежской. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, попытка атаки была предпринята около 6:30 мск.

До этого Минобороны сообщало о нейтрализации четырех дронов ВСУ над Белгородской областью и одного над Курской. Атаки были пресечены в ночь на четверг, 1 февраля.

Таким образом, за ночь и утро над тремя российскими регионами были перехвачены 11 украинских беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявлял, что силы противоздушной обороны сбили две воздушные цели на подлете к городу Строитель в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, отметил глава региона в Telegram.

Также стало известно, что еще два беспилотника были сбиты над Нижегородской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, оба дрона самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе. Пострадавших и разрушений нет. «Боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала», – рассказал собеседник агентства. По словам источника, дроны двигались со стороны Рязанской области на высоте около 50 метров и упали в лесопосадке недалеко от автодороги, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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