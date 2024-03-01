Жительнице Новосибирска пришлось сбежать из дома из-за угроз коллекторов

Жительница Новосибирска вынужденно ушла из дома, чтобы спрятаться от угроз коллекторов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать расследование этого случая.

По версии следствия, сын сибирячки взял кредит, но не смог вовремя выплатить. Долг перешел в коллекторское агентство, чьи сотрудники решили выбивать задолженность не только у заемщика, но и у его матери. Женщине угрожали расправой, и сибирячка в страхе ушла из дома и пряталась от коллекторов у родственников и знакомых.

Следователи начали проверку на признаки нарушения неприкосновенности частной жизни и вымогательства (ст. 137, ст. 163 УК РФ).

«Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями коллекторов в отношении жительницы Новосибирска и представить доклад об обстоятельствах произошедшего», – сообщили в пресс-службе ведомства.

ФССП сообщила о росте числа жалоб россиян на взыскателей долгов. Каждое пятое обращение в 2023 году оказалось обоснованным.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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