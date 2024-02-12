В России растет число обоснованных жалоб на коллекторов

Приставы в России фиксируют рост жалоб на взыскателей долгов, при этом каждое пятое обращение в 2023 году оказалось обоснованным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В прошлом году служба признала обоснованными 6,88 тысячи жалоб россиян на коллекторов – на 33,3% больше, чем годом ранее, следует из статистики ведомства. Доля обращений, по которым факты нарушений со стороны взыскателей подтвердились, составила 19% от общего числа рассмотренных заявлений граждан (36,13 тысячи). Это максимальный уровень с 2019 года, за все время публикации данных о жалобах должников. Всего за прошлый год россияне подали в ФССП 56,67 тысячи заявлений о нарушениях при взыскании задолженности.

В статистику попали как жалобы на профессиональных коллекторов из реестра, для которых работа с проблемной задолженностью граждан является профильным бизнесом, так и на микрофинансовые организации (МФО), банки и взыскателей-физлиц. Этим и объясняется общее увеличение числа обоснованных претензий от граждан.

По мнению эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаила Алексеева, нарушений не становится больше, а растет осведомленность должников о своих правах. «Жалобы на нарушения становятся детальнее и содержательнее, появляются отсылки к положениям закона и фиксация именно процессуальных нарушений. Например, взыскатель допустил на два звонка в месяц больше разрешенного количества», – пояснил Алексеев.

Вместе с тем, такая активность и должников, и приставов «дисциплинирует коллекторов». Об этом говорит и единственное возбужденное уголовное дело в отношении коллектора за полгода с момента вступления в силу соответствующей нормы. «То есть серьезных нарушений, связанных с угрозами жизни, здоровью, порчей имущества, профессиональный легальный рынок старается не допускать», – заключает эксперт.

Кроме того, жаловаться на нарушения при взыскании долгов граждан стало проще – обращение можно подать не только по почте, но и в интернет-приемной ФССП, и через «Госуслуги». Активную деятельность и ведут так называемые «раздолжнители», которые за небольшие деньги готовы помочь должнику с подачей жалобы. Обращение рассылают сразу в несколько госорганов, прикладывая такие подтверждения, как записи звонков, скриншоты переписок, выписки операторов сотовой связи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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