Разыскиваемую за хищение 150 млн рублей россиянку экстрадировали из Аргентины

Из Аргентины в Россию экстрадирована бывший руководитель одного из барнаульских риелторских агентств Людмила Авдюхина, обвиняемая в хищении более 150 млн рублей у жителей Алтайского края. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Женщина находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

«Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину», – сказала Волк.

По ее словам, в 2022 году женщина возглавляла агентство недвижимости в Барнауле. Согласно версии следствия, она брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам. Кроме того, Авдюхина получала деньги от клиентов фирмы, предлагая им выгодные инвестиции в приобретение недвижимости. Но на самом деле выполнять условия заключенных сделок она не собиралась. В результате женщина похитила свыше150 млн рублей и скрылась от правосудия за границей.

В отношении Авдюхиной расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2023 году при содействии Интерпола было установлено местонахождение подозреваемой, ее задержали на территории Аргентины. Генпрокуратура России подала в компетентные органы этой страны ходатайство об экстрадиции фигурантки, которое в итоге было удовлетворено.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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