Три курских села обесточены после атаки дрона ВСУ

Три села приграничного Суджанского района Курской области остались без света после атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, специалисты начнут ремонтные работы, как только позволит обстановка.

Добавим, ночью 1 марка в Курске и Курском районе объявлялась ракетная опасность. Тревога длилась шесть часов.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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