Полиция нашла гранаты и штык-ножи под мостом в Ленобласти

Сотрудники полиции нашли коробки с гранатами и штык-ножами под мостом через реку Тосна в Ленинградской области. В коробке были взрыватели отечественного и американского производства, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Полицейские увидели два пакета вечером 29 февраля в Тосненском районе. Внутри одного оказалась коробка с семью гранатами, а во втором – два штык-ножа. Специалисты сообщили, что среди боеприпасов были шесть взрывателей ручных осколочных гранат типа УЗРГМ и УЗРГМ-2, один взрыватель американского производства М213. Гранаты передали экспертам.
Полиция выясняет происхождение коробок и их содержимого.
Ранее в Мелитополе нашли схрон с оружием и иностранными документами.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»