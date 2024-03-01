Полиция нашла гранаты и штык-ножи под мостом в Ленобласти

Сотрудники полиции нашли коробки с гранатами и штык-ножами под мостом через реку Тосна в Ленинградской области. В коробке были взрыватели отечественного и американского производства, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Полицейские увидели два пакета вечером 29 февраля в Тосненском районе. Внутри одного оказалась коробка с семью гранатами, а во втором – два штык-ножа. Специалисты сообщили, что среди боеприпасов были шесть взрывателей ручных осколочных гранат типа УЗРГМ и УЗРГМ-2, один взрыватель американского производства М213. Гранаты передали экспертам.

Полиция выясняет происхождение коробок и их содержимого.

Ранее в Мелитополе нашли схрон с оружием и иностранными документами.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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