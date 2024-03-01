Душанбе остался без света и тепла из-за аварии

Жители Душанбе остались без света и тепла из-за аварии в электросетях. Предварительно, сеть отключилась из-за перегрузки на фоне холодной погоды, следует из данных Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Таджикистана.

Температура в столице республики опустилась ниже нуля, и горожане массово стали подключать электрические приборы для обогрева. Это привело к аварийному отключению электроснабжения, что оставило жителей города также без отопления и связи.

«Авария произошла из-за перенагрузки сети, так как из-за холодной погоды увеличилось потребление электричества населением», – приводит сообщение комитета РИА Новости.

Энергетики срочно начали ремонт и спустя почти три часа сумели восстановить электроснабжение в городе. Отопление также восстановлено.

Взрывы на Бишкекской ТЭЦ оставили столицу Киргизии без отопления. Более 1,2 млн человек остались без тепла при минус шести градусах на улице.

Душанбе, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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