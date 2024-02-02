Столица Киргизии осталась без отопления из-за взрывов на Бишкекской ТЭЦ

На Бишкекской ТЭЦ сегодня ночью прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, пострадали пять человек. В результате столица Киргизии осталась без отопления. Рассматривается версия диверсии.

Жители Бишкека слышали несколько хлопков около трех часов ночи. Как стало известно позже, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя. Без тепла и горячей воды остались жилые дома и учреждения. Все школы Бишкека переходят на онлайн-обучение, детские сады также не работают. Сейчас в городе, где проживают более 1,2 млн человек, шесть градусов мороза.

По данным минздрава Киргизии, в результате аварии пострадали пять человек. Из них двое отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. «С ожогами различной степени в реанимации находятся двое пострадавших, состояние оценивается как крайне тяжелое. Один в ожоговом отделении, его состояние средней тяжести», – рассказал представитель ведомства.

«Ориентировочное время восстановления отопления до стандартных режимов где-то приблизительно от 5 до 7 дней», – заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Устанавливаются причины произошедшего. Не исключается, что это могла быть диверсия.

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров прервал визит в Казахстан, где должен был участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), и вылетел в Бишкек.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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