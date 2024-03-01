Сибирячка убила новорожденную дочь из-за плача

Суд арестовал 19-летнюю жительницу Новосибирска за убийство новорожденной дочери. Молодая мать пришла в ярость, что ребенок слишком долго плачет.

По версии следствия, днем 23 декабря 2023 года обвиняемая пыталась успокоить свою дочь, родившуюся 8 декабря. Девочка не переставала плакать, и у молодой матери резко возникла «личная неприязнь». Женщина взяла ребенка за ноги и несколько раз ударила головой о каркас дивана.

Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой отвезли в больницу. Несмотря на усилия врачей 27 февраля ребенок умер.

«Фигурантке предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней дочери, повлекшего смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Первомайский районный суд Новосибирска подтвердил арест обвиняемой до 25 марта.

Напомним, девочку привезли в больницу после клинической смерти в состоянии комы. Молодая мать сказала, что ребенок поперхнулся после кормления. Позже она рассказала, что ребенок ударился о подлокотник дивана, когда родительница потянулась за телефоном. Между инцидентом и вызовом сокрой помощи прошло 2,5 часа.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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