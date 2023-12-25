Жительница Новосибирска довела до комы новорожденную дочь

Девочку в возрасте 15 дней привезли в больницу Новосибирска после клинической смерти. Следователи проверяют обстоятельства инцидента, и глава Следственного комитета потребовал доложить ему о первых результатах.

Новорожденной девочке стало плохо, и ее 19-летняя мать вызвала скорую помощь. Когда медики прибыли, малышка начала синеть, пульс пропал. Медики сумели завести сердце, и девочку в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

«Девочке 15 дней, сейчас находится в коме. Прогнозы врачей неутешительные», – рассказал очевидец паблику «Инцидент Новосибирск».

Молодая мать заявила, что дочь поперхнулась во время кормления. Но врачи нашли травму мозга, и женщина призналась, что с размаху ударила дочь головой о подлокотник дивана, когда повернулась за телефоном. Между инцидентом и вызовом сокрой помощи прошло 2,5 часа.

«Организовано проведение процессуальной проверки. Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе СКР.

Жительница ХМАО-Югры стала фигурантом уголовного дела об убийстве. В пьяном состоянии женщина била годовалого сына по голове, пока ребенок не умер.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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