Жительница ХМАО по пьяни забила насмерть годовалого сына

Жительница ХМАО-Югры стала фигурантом уголовного дела об убийстве. В пьяном состоянии женщина била годовалого сына по голове, пока ребенок не умер, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Инцидент случился 1 декабря в городе Лангепас. 39-летняя женщина была пьяна, когда принялась избивать своего сына, нанося удары по голове. Ребенок умер от травм до приезда скорой. 9 января мальчику должен был исполниться годик.

СКР возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве малолетнего. Подозреваемую задержали, следователи готовят документы в суд для ее ареста.

Молодая мама из Барнаула избила новорожденную дочь, потому что та долго плакала. Малышку с травмами положили в больницу, а ее мать стала фигурантом уголовного дела.

Лангепас, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube