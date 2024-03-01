Россельхознадзор выявил нарушения при поставках икры из Армении

Специалисты Россельхознадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в красной икре армянской компании «Макс Фиш». Кроме того, нарушения выявлены в продукции белорусских компаний.

«Временные ограничения введены на поставки красной зернистой икры из радужной форели и ястычной красной замороженной икры из радужной форели ООО «Макс Фиш» из Армении в связи с выявлением БГКП», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, в мясных консервах, изготовленных белорусским ООО «Белфуд Продакшн», были обнаружены антибактериальные лекарственные средства – кетопрофен, мелоксикам и флуниксин. «По нормативам наличие данных препаратов в консервах не допускается», – отметили в Россельхознадзоре. Принято решение ввести усиленный лабораторный контроль продукции этого предприятия.

Аналогичная мера принята и в отношении белорусской компании «Могилевское райпо» в связи с обнаружением листерии в замороженных блоках жилованной говядины.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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