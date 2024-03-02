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Суббота, 2 марта 2024, 09:59 мск

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ЧП в Петербурге: СМИ сообщили о взрыве после падения беспилотника

В Санкт-Петербурге произошло ЧП со взрывом около жилой многоэтажки. По данным СМИ, речь идет об атаке беспилотника, однако власти пока эту информацию официально не подтвердили.

По данным телеграм-канала «База», БпЛА влетел между перекрытиями дома №161 по Пискаревскому проспекту. Повреждены стекла в как минимум четырех квартирах, пострадавших нет. Жильцов эвакуировали. Эту информацию подтверждает «Фонтанка» и ряд других телеграм-каналов, которые оперативно отслеживают информацию о ЧП.

Как уточняет Shot, повреждены минимум 15 квартир на всех пяти этажах дома. Эвакуировано 100 человек. По данным канала, целью атаки была питерская нефтебаза «Ручьи», которая расположена в километре от места падения беспилотника. Со слова очевидцев, перед звуком мощного взрыва жители слышали звук мотора в небе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил факт ЧП в Красногвардейском районе, но не уточнил его причины. «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», – сообщил глава региона.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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