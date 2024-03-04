В столице Гаити ввели режим ЧС после побега тысяч заключенных

Власти Гаити ввели чрезвычайное положение и комендантский час в столице Порт-о-Пренсе после побега нескольких тысяч заключенных. Банды вооружили сбежавших и организовали серию нападений, пишет Le Monde.

В ночь на 3 марта несколько банд напали на национальную тюрьму и тюрьму Круа-де-Буке и устроили побег заключенным. Во время нападений по меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько охранников и сотрудников тюремной администрации ранены. В здании национальной тюрьмы остались порядка 100 из 3800 заключенных. В Круа-де-Буке содержались 1450 человек, сколько из них сбежали, не уточняется.

«Правительство Республики указом от 3 марта объявило чрезвычайное положение на всей территории Западного департамента на 72 часа. Введен комендантский час с 18:00 до 5:00 по местному времени в понедельник, вторник и среду», – говорится в статье.

Полиции разрешили использовать любые законные средства, чтобы поймать беглецов и навести порядок в столице, которую захлестнула волна «жестоких преступлений». Правоохранители сообщили, что банды вооружили многих беглецов, большинство из которых получило сроки за тяжкие преступления.

В Эквадоре во время беспорядков случился массовый побег из тюрьмы. Из 48 беглецов удалось вернуть лишь пятерых.

Порт-о-Пренс, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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