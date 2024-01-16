В Эквадоре 48 заключенных сбежали из тюрьмы во время бунта

В Эквадоре выявили массовый побег из тюрьмы во время недавних беспорядков. Об этом сообщает Национальная служба наблюдения за заключенными (SNAI).

По данным ведомства, во время бунта сбежали 48 заключенных тюрьмы «Эсмеральдас-2». К настоящему моменту вернуть удалось лишь пятерых беглецов. Остальных разыскивают правоохранители.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа издал декрет о признании наличия внутреннего вооруженного конфликта на территории страны и ввел режим. Вооруженным силам страны приказано мобилизоваться для защиты критически важной инфраструктуры. 9 и 10 января банды совершили 29 вооруженных нападений в нескольких городах Эквадора. Среди объектов нападений числятся пять больниц, несколько банков, пожарная часть и телеканал.

С 9 по 14 января правоохранители провели 12 974 рейдов, задержаны 1 327 человек, пятеро подозреваемых убиты во время сопротивления властям. Силовики изъяли порядка 500 единиц огнестрельного оружия и столько же СВУ, а также более пяти тонн разных наркотиков.

Кито, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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