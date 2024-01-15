В Эквадоре задержали 1327 человек с начала беспорядков

Полиция и военные задержали 1 327 активных участников беспорядков в Эквадоре. 143 подозреваемым грозят обвинения в терроризме, пишет El Diario.

Правоохранители провели 12 974 рейдов с начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах. С 9 по 14 января задержаны 1 327 человек, пятеро подозреваемых убиты во время сопротивления властям. Силовики изъяли порядка 500 единиц огнестрельного оружия и столько же СВУ, а также более пяти тонн разных наркотиков.

За это время правоохранителям удалось освободить 11 полицейских и 201 сотрудника тюрем, которые были в заложниках у взбунтовавшихся заключенных.

Силы безопасности Эквадора уже сообщали о двух погибших сотрудниках полиции. За два дня антитеррористических рейдов удалось задержать 329 членов банд.

Богота, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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