В Эквадоре задержали 330 членов банд за время беспорядков

Силы безопасности Эквадора задержали 329 членов банд с начала беспорядков в стране. Пятеро боевиков были убиты при столкновениях с военными, рассказал глава объединенного командования ВС республики Хайме Вела Эрасо.
Во время операции по прекращению беспорядков погибли двое полицейских и один был ранен. Военным удалось освободить 41 заложника беглых заключенных, 28 беглецов вернули в тюрьмы. Порядка 139 охранников остаются в заложниках в эквадорских тюрьмах у осужденных, устроивших бунты, передает агентство «Анадолу».
Накануне полиция сообщила о 13 погибших и трех пострадавших в результате беспорядков. Среди погибших двое полицейских.
Богота, Наталья Рязанова
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