В Петербурге годовалый мальчик отравился насваем

В петербургском посёлке Шушары годовалый ребенок отравился принадлежащим его родителям насваем. Мальчика в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Инцидент случился в ночь на 3 марта в многоквартирном доме в Вилеровском переулке. Ребенок случайно взял родительский насвай, ввоз и продажа которого на территории РФ запрещена. Прибывшая скорая диагностировала острое воспаление желудка и отвезла мальчика в больницу в тяжёлом состоянии.

Сотрудники полиции составили в отношении родителей пострадавшего административные протоколы по статьям «Неисполнение родителями обязанностей» и «Нарушение правил въезда в РФ», пишет портал 78.ru.

В Санкт-Петербурге четырехмесячная девочка умерла, отравившись грудным молоком. Врачи нашли в крови и органах малышки метадон, который принимала мать ребенка.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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