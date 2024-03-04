Два человека ранены при обстреле ВСУ Брянской области

Два жителя поселка Суземки Брянской области пострадали при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района – Суземки», – написал он в своем телеграм-канале.

По данным главы области, пострадавшие получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в результате обстрела «частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение», – добавил Богомаз. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube