ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Белгородской областью

Система противоздушной обороны нейтрализовала три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
По информации ведомства, очередная попытка ВСУ совершить атаку с применением трех БПЛА самолетного типа пресечена в ночь на вторник, 5 марта.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.
Накануне украинский дрон-камикадзе взорвался на окраине города Шебекино. Обошлось без пострадавших, осколками поврежден припаркованный около частного жилого дома легковой автомобиль.
Белгород, Наталья Петрова
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