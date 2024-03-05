Семь человек погибли и пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Самарской области

Три человека погибли, четыре пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области. Спасателям пришлось использовать специальное оборудование, чтобы вытащить людей из покоренной машины.

По данным областной ГИБДД, авария случилась около 02:40 часов 5 марта на 55-м км автодороги Самара – Большая Черниговка. Opel Zafira выехал на встречную полосу и врезался в перевозивший стройматериалы «КамАЗ».

«На месте ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении ГИБДД.

Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП.

В Дагестане столкнулись грузовик и бензовоз. Машины загорелись, и оба водителя погибли на месте ДТП.

Самара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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