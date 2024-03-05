ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области

Украинские войска во вторник утром обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, зафиксировано девять прилетов, никто не пострадал. После обстрела на станции вспыхнул пожар, его уже потушили. «Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только будет безопасно, добавил Старовойт.

Обновлено. По информации пресс-службы Московской железной дороги, движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме после удара со стороны ВСУ. «В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет», – говорится в сообщении.

Накануне ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района региона. Обошлось без пострадавших, однако сильные повреждения получили торговый объект и частный жилой дом, сообщал губернатор.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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