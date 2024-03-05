Взрыв произошел на инфраструктурном объекте в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе.

«После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. «Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», – отметил Гладков.

По данным ряда телеграм-каналов, пожар начался на Губкинской нефтебазе после атаки беспилотника. На территории нефтебазы горит один резервуар, информирует телеграм-канал «112». Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. На тушение возгорания направлен пожарный поезд. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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