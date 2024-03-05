Под Самарой прервано движение по железной дороге из-за постороннего предмета

Посторонний предмет обнаружен сегодня, 5 марта, на железнодорожном перегоне Жигулевское Море – Химзаводская в Самарской области. В связи с этим движение поездов прервано. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», – говорится в сообщении.

Напомним, утром 4 марта взрыв произошел на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области. Из-за инцидента было приостановлено движение поездов. Позднее в тот же день на опоре этого моста обнаружили и обезвредили еще одно взрывное устройство. Следственный отдел Управления ФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Самара, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube