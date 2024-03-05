Власти Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отбое опасности атаки беспилотников на Воронеж.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее, в 11:02 мск Гусев предупредил местных жителей об авиационной опасности из-за приближающихся к Воронежу со стороны Украины беспилотниках. Он отметил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Региональный главк МЧС сообщал, что к Воронежу со стороны Острогожского района летят три беспилотных воздушных судна.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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