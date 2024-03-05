Сальдо: ВСУ спрятали в машине скорой миномет для обстрела мирных поселков

Украинские боевики использовали машину скорой помощи для обстрела мирных граждан РФ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ВСУ спрятали в машине миномет и перевозили от поселка к поселку.

Российские военные вычислили террористов с помощью дрона и записали доказательства на видео.

«Террористы киевского режима перевозят «кочующий миномёт», из которого обстреливают мирные населённые пункты левобережья Херсонской области, на машине скорой медицинской помощи. Информация передана в СК России по Херсонской области для возбуждения уголовного дела», – сообщил губернатор в телеграм-канале.

Сальдо напомнил, что подобные уловки запрещены российскими законами и международными нормами. Использование атрибутов медицинских служб для маскировки в военных целях является военным преступлением.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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