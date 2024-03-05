В Гаити банды захватили 80% столицы и потребовали отставки премьера

Вооруженные банды захватили 80% гаитянской столицы Порт-о-Пренса и попытались взять под контроль аэропорт. Они потребовали отставки премьер-министра страны Ариэля Генри.

Один из лидеров банд заявил, что они едины в намерении добиться отставки главы кабмина и приложат все усилия, передает агентство «Анадолу». В самый разгар беспорядков премьера не было в стране: он договаривался с властями Кении о размещении на Гаити международного контингента для обеспечения безопасности.

По данным ООН, 80% столицы оказались под контролем вооруженных банд. Многие предприятия и школы закрыты, люди боятся выходить на улицу. Полиция и военные ведут перестрелки по всему городу. Глава Национальной полиции Франц Эльбе признал, что в центре столицы «шла война», пишет AP.

Банды дважды пытались захватить аэропорт. В первый раз их быстро отбросили. Во второй противостояние затянулось. Правительственные силы использовали бронированный грузовик, чтобы закрепиться на территории. Аэропорт уже был закрыт, никто из сотрудников или пассажиров не пострадал.

В столице Гаити и окрестностях ввели чрезвычайное положение и комендантский час. В результате нападения банд на две крупнейших тюрьмы несколько тысяч заключенных сбежали и присоединились к акциям насилия в Порт-о-Пренсе.

Порт-о-Пренс, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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