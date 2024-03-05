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Вторник, 5 марта 2024, 14:35 мск

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На Нововоронежской АЭС один энергоблок был отключен от сети автоматикой

Фото: www.rosenergoatom.ru

На Нововоронежской АЭС энергоблок №5 был отключен от сети действием автоматики. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции.

Отключение произошло накануне. Как уточнили на АЭС, система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. После проверки и наладки систем и оборудования энергоблок №5 будет снова включен в сеть.

«Радиационный фон в районе атомной станции составляет 0,13 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области», – говорится в сообщении.

В настоящее время на станции работают два энергоблока – №6 и №7. Четвертый находится на плановом предупредительном ремонте.

Нововоронежская АЭС – одна из первых промышленных атомных электростанций СССР. Расположена в Воронежской области в 3,5 км от города Нововоронеж. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом».

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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