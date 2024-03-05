В Петербурге число пострадавших при падении лифта выросло до четырех человек

Число пострадавших в результате падения лифта с пассажирами в многоквартирном доме в Шушарах увеличилось до четырех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Напомним, пассажирский лифт сорвался в шахту, когда внутри находились люди. Изначально сообщалось о двух пострадавших, которым потребовалась помощь медиков.

По данным портала 78.ru, за медицинской помощью обратились четыре человека, трех отправили в отделение. У двух мужчин 38 и 32 лет диагностировали травмы коленей, восьмилетний мальчик также повредил коленный сустав. У пятилетнего ребенка незначительные ушибы, его отпустили лечиться дома.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Заместитель гендиректора лифтовой компании Николай Попазов пояснил, что лифты оснащены несколькими системами безопасности, которые срабатывают в каскадном режиме. Он допустил, что кабина упала из-за перегруза, потому что многие пассажиры были с детьми.

«Судя по всему, в лифте было много детей. Помимо норматива по количеству пассажиров, есть ещё норматив по грузоподъёмности килограммов, это основной фактор», – пояснил Попазов.

Гендиректор управляющей компании «Единый Город» Зухра Ефимова подчеркнула, что лифт не упал. Он доехал до первого этажа, но из-за перегруза на 40 см осел на пружины под кабиной. Лифтовой мастер был на месте происшествия через семь минут после вызова. В момент инцидента в лифте находились 15 человек.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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