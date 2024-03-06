Над Воронежской областью перехватили украинский беспилотник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о нейтрализации украинского беспилотника в небе над регионом.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, последствий на земле нет.

Позднее Минобороны России подтвердило перехват дрона ВСУ над Воронежской области. Попытка атаки была пресечена силами противоздушной обороны около 07:00 мск, уточнили в ведомстве.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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