Экс-курсанту военного училища дали 12 лет «строгача» за шпионаж

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего курсанта одного из командных училищ Владислава Бояршинова по уголовному делу о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, Бояршинов признан виновным в сборе разведданных и информации, которая могла быть использована против безопасности России. Уголовное дело в отношении несостоявшегося офицера было рассмотрено в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф «совершенно секретно».

Суд в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора учел полное признание подсудимым вины и его раскаяние. Дело рассматривалось в особом порядке, без исследований доказательств, так как фигурант признал вину.

Отмечается, что на момент вынесения приговора Бояршинов был отчислен из военного командного училища по нереабилитирующим основаниям.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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