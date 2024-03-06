В Воронеже произошел пожар в пансионате для престарелых

В частном пансионате для престарелых в Воронеже произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли 52 человека.
Возгорание произошло в пансионате для престарелых на улице Художника Лихачева в Коминтерновском районе.
«По прибытию первых пожарных подразделений горела кровля двухэтажного пансионата на площади 200 квадратных метров. Внутри находились 52 человека (49 пациентов, три человека персонала)», – сообщили в региональном управлении МЧС.
Спасателям удалось вывезти всех людей из здания, никто не пострадал.
Пожарные локализовали пламя, тушение продолжается.
Воронеж, Зоя Осколкова
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