Третий за утро дрон ВСУ сбили над Воронежской областью

Третий украинский беспилотник сбит в небе над Воронежской областью утром 6 марта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что, предварительно, никто не пострадал. Гусев предупредил местных жителей, что опасность атаки БПЛА сохраняется.

До этого глава региона сообщил об уничтожении дрона ВСУ над Воронежем, отметив, что последствия на земле уточняются.

Первый украинский беспилотник был перехвачен над Воронежской областью около 7 часов утра.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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