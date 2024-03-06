В Тыве нашли всех рабочих горевшей ТЭЦ

Спасатели нашли всех рабочих Шагонарской ТЭЦ, на которой возник сильный пожар. В Тыве введен режим ЧС регионального масштаба, сообщили в правительстве республики.

«Местонахождение всех работников смены установлено. Общее количество пострадавших при пожаре составило 18 человек, из них трое отпущены на амбулаторное лечение. Еще троим помощь не понадобилась», – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Вертолет с 15 пострадавшими уже вылетел в Кызыл.

Власти заверили, что подачу тепла в дома и учреждения Шагонара возобновят вечером. Все котлы Шагонарской ТЭЦ остались целы, но системе топливоподачи нужен ремонт. Временно без тепла остались 62 многоквартирных и 216 частных домов, где поживают около 4000 человек.

«На оперативном штабе решено ввести в Тыве режим ЧС регионального значения. Предварительно, ЧП произошло в отсеке топливоподачи, которая находится отдельно от котельной. Причины устанавливаются», – добавили в правительстве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Шагонар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube