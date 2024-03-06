В России почти в четыре раза выросло число пожаров из-за обогревателей

В 2023 году число пожаров из-за неисправных обогревателей в России выросло в 3,7 раза. Об этом сообщили в МЧС.

За прошлый год в стране произошло 5,6 тысячи пожаров из-за неисправного электрического отопительного оборудования. Отмечается, что статистика включает в себя данные из новых российских регионов.

«Число погибших в таких пожарах в прошлом году было почти в два раза больше, чем в предыдущем», – цитирует представителя МЧС газета «Известия».

Кроме того, более 55 тысяч пожаров произошло из-за нарушений правил использования электрооборудования кроме отопительного.

В МЧС напомнили, что нельзя использовать поврежденные или кустарно собранные обогреватели. Также спасатели настоятельно не рекомендуют оставлять такие приборы включенными на всю ночь.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube