Ракетная тревога объявлена в Железногорске Курской области

Угроза ракетной опасности объявлена в Железногорске Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщил об атаке украинского беспилотника на склад ГСМ в Железногорском районе. В результате удара БПЛА загорелся резервуар с топливом. Никто не пострадал. Позже стало известно, что пожар в Железногорском районе произошел на территории Михайловского ГОКа «Металлоинвеста». По данным пресс-службы компании, сейчас «проводятся необходимые мероприятия по ликвидации пожара», передает «Интерфакс». Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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