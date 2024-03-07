Восемь пострадавших из Кызыла отправлены на лечение в Красноярск

Спецборт МЧС России вылетел из Кызылы с восемью пострадавшими при пожаре на Шагонарской ТЭЦ. Одного пострадавшего отпустили долечиваться амбулаторно, сообщил минздрав Тывы.

В Тыву прибыли 22 специалиста из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и других профильных федеральных центров. Они с полуночи наблюдали за пострадавшими и утром решили перевести восемь человек в специализированный ожоговый центр в Красноярске.

«Это пациенты с ожогами тяжелой степени, черепно-мозговой и сочетанными травмами. В Республиканской больнице №1 продолжат лечение шесть пациентов. Один пациент выписан на амбулаторное наблюдение», – сообщил минздрав Тывы.

Трое пострадавших в стабильном состоянии находятся в токсикологическом отделении, двое – в ожоговом и один в травматологическом отделениях. Врачи проводят телемедицинские консультации со специалистами крупных научных учреждений Минздрава РФ.

Пресс-служба МЧС России подтвердила, что борт с пострадавшими уже вылетел в Красноярск.

Накануне на ТЭЦ случился пожар, в результате которого пострадали 23 человека. 15 человек госпитализированы, шестерых поместили в реанимацию.

Кызыл, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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